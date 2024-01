Az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar facebook-posztban számolt be arról, hogy nagyon készülnek a szombati évnyitó koncertre. Azt is írják, hogy a jegyek nagy része már elkelt és ezúton is köszönik a bizalmat.

A program január 13-án, szombaton 17 órakor kezdődik. Az együttes 1945-ben alakult, Rebersák Alfréd vezetésével. A zenekar Örökös Kiváló Együttesi címet szerzett, később Koncert Fesztivál Fúvószenekari aranydiplomát, majd ,,Oroszlányért” díszoklevelet, amely a valaha kapott legnagyobb, nem zenei elismerés.