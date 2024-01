Ottjártunkkor Nagy Katalin válogat a mandarinok közt. A tatabányai hölgy szerint nincs is jobb a természetes vitaminnál, tehát a sok gyümölcsnél és a zöldségnél, pláne télvíz idején. Rajong a déli gyümölcsökért, tehát naranccsal és szőlővel is elég gyakran telik meg a kosár.

– Féltjük a fagytól az árut. Sokszor a fedett raktárban tartunk mindent és nem pakoljuk ki csak azt, ami valóban bírja a hideget. Például a fagyálló burgonyát, a vöröshagymát és a diót. Gyümölcsök közül a narancsot, a kivit és a mandarint – szabadkozik Széles Gábor, majd mutatja, hogy a csarnokban őrzik a többi árut.

Bemegyünk mi is. A fedett helyen minden második stand nyitva. Minden kapható, ami szem és szájnak ingere. Tojás, savanyúság, hús is van temérdek, ráadásul a kisbolt is nyitva. Kardos György hentes már messziről integet. Füstölt kolbász, sonka, sőt csülök is sorakozik a pultban. Azt mondja, egy-egy vásárló újra elkészíti a karácsonyi menüt. Megfőzi a székely káposztát és ehhez veszi a füstölt húsokat. Az már más kérdés, hogy ez már a második nekifutás, vagy csak feljavítás miatt viszik – teszi hozzá az eladó, aki mindkét típussal találkozott már.