Megjegyezte: örömünnep ez a mai nap a tokodiaknak, hiszen egy kicsi, de annál összetartóbb közösség együtt ünnepelheti templomának búcsúját, felújítását és megáldását. Megköszönte Magyarország Kormányának, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének, a helyi képviselő-testületnek és a tokodi híveknek a támogatást. A köszöntő után Erdő Péter megáldotta a templomot, majd Perényi Lóránt, Erős Gábor, Marosi-Skoumal Gabriella és Salacz Ákos, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal építészmérnökei, valamint Szőcs László plébános vágta át a szalagot.

A hálaadó szentmisén Erdő Péter az evangéliumot követő homíliájában Szent Márton életét idézte fel. Kijelentette, hogy a püspök személye által Isten ereje működött, melyre mindannyiunknak szüksége van, ha hitünkről tanúságot akarunk tenni, illetve ha sugárzó emberek akarunk lenni. Vagyis olyan keresztények, akikre hazánknak, egyházunknak és egész Európának nagy szüksége van. A főpásztor a templombúcsú ünnepén szolgáltatta ki a bérmálás szentségét tizenkét fiatalnak, illetve a hagyományoknak megfelelően megáldotta a Tokodi Gazdakör tagjainak, helyi gazdáknak a borait.

Rekordszámú vadlúd Tatán

A szép idő sok érdeklődőt kicsalt már szombaton kora reggel a tatai Öreg-tó partjára a Tatai Vadlúd Sokadalomra, ahonnan 53 ezer vadlúd húzott ki kora reggel. Gyönyörű és különleges, de nem megismételhetetlen látványban volt része annak, aki szombat korán reggel kilátogatott az Öreg-tó partjára. A vadludak már reggel 7 óra után nem sokkal hangos gágogás kíséretében csapatostól emelkedtek fel a magasba. A tópartról több szakértő szem is figyelte a kirepülésüket, hogy az évtizedes gyakorlatuk segítségével meghatározzák, hány madár is lehetett aznap reggelre a tavon. Egy kis egyeztetés után ki is derült, hogy egyetlen éjszaka alatt 10 ezer példány érkezett a tóra, így 53 ezerre nőtt a vadludak száma.