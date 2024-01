Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy hamarosan újabb szakaszába lép az „Európa Ifjúsági Fővárosa -Tata 2027” című pályázat előkészítése. Január 24-én az Ifjúsági Tervező Csoport is ülésezett a Városházán, ahol áttekintették az eddig elvégzett feladatokat és pontosították a következő hetek lépéseit. Mint írták: az Európa Ifjúsági Fővárosa címet évente ítélik oda valamelyik európai városnak, amely aztán egy éven keresztül programok, projektek sokaságán keresztül mutathatja be mindazt, amit az ifjúságért tesz.