Nem ritka eset, ha valaki elhagy valamit az utcán, vagy esetleg egy adott helyen felejt. Pláne nem ritka egy akkora városban, mint Tatabánya. A város honlapján számolt be arról, hogy a polgármesteri hivatalban leadhatóak a Tatabányán talált tárgyak, ezekről a hivatal listát is vezet.

A listán jelenleg már mjad' 20 elhagyott tárgy keresi gazdáját. Akad közöttük olyan is, amelyért már lassacskán 1 éve nem jelentkezett senki. Akad közöttük több telefon is, de kulcscsomó, kocsikulcs, kerékpárok és még egy elektromos roller is árválkodik.

Mint írták, ha valaki felismeri ezek között saját ingóságát, akkor a Hatósági Irodát keresheti személyesen ügyfélfogadási időben a Fő tér 8. alatt, telefonon, a 06-34/515-764-es telefonszámon vagy e-mailben, a [email protected] címen.