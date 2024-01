Augusztus 26.-án éjszaka a rendőrség és a mentősök szirénájára is felriadhattak a szomódiak. Rolleres baleset történt a Fő utcán. A rendőrség tájékoztatása szerint egy elektromos rollerral közlekedő nő belement egy kátyúba, majd elesett. A rendőrök mellett a mentőket is a helyszínre kellett riasztani. Németh Cecília, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy két mentőegységet is küldtek Szomódra, ahonnan súlyos sérülésekkel szállították a nőt a területileg illetékes kórházba.