Bár nem Tatán született, nem túlzás azt mondani, hogy Tatán mindenki ismeri - ha csak látásból is - Sárközi József nyugállományú ezredest, akit sokan csak Józsi bácsiként hívnak. Botjára támaszkodva az összes nagyobb tatai megemlékezésen részt vesz, illetve a Bajtársi Nyugdíjas Klubbal több közös rendezvényt is szerveznek. Azt már kevesebben tudják Józsi bácsiról, hogy Tatán szolgált katonaként. Neki köszönhetően volt messze földön híres a tatai lakatanya kulturális és közösségi élete. Egy olyan fontos beosztásban szolgált, amit sajnos azóta megszüntettek: nevelési és szociális főnök volt.

Józsi bácsival otthonában beszélgettünk, az előttünk lévő kis asztalka roskadásig volt pakolva különböző elismerésekkel, könyvekkel, kitüntetéssel.

Egy egész élet emlékei, amik bizonyítják, hogy tartalmas és hasznos évtizedek vannak a nyugállományú ezredes mögött

Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

A történet Szombathelyen, 1941-ben kezdődött. Mint mondta igazi szerelemgyerek volt, szülei nem voltak házasok amikor egy hideg november végi napon megszületett. Édesapja a fronton szolgált és csak évekkel később vette el az édesanyját. Később született egy testvére is. A budapesti II. Rákóczi Ferenc Katonai középiskolában tanult, amit időközben megszüntettek, ezért az érettségit a szombathelyi Savaria Gimnáziumban tette le. Az iskolába érkező toborzók szeme akadt meg a sportos fiún, aki rendszeresen lovagolt és focizott. Hatásukra jelentkezett a az Egyesített Tiszti Iskolába, ahova 1960-ban fel is vették. Közben a Szegedi Tanárképző Főiskolát is elkezdte levelezőn, ahol általános iskolai földrajz szakos tanári diplomát is szerzett.

Pilóta szeretett volna lenni, de a gépkocsizó lövészekhez, majd a harckocsizókhoz került. Az első szolgálati helye Rétságon volt, ahova a szolgálati ház ígéretével csábították az akkor már friss családapát. Szakaszparancsnokként kezdett, 10 év után a zászlóalj első emberének a helyetteseként távozott. Közben elkezdte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát, ahonnan 1977-ben Tatára került az ezred parancsnokhelyetteseként. A városba követte felesége és két gyermeke is. Józsi bácsi elárulta, hogy a tatai laktanya fényévekkel jobb volt, mint korábbi állomáshelye.

A város is fénykorát élte, rengeteg kulturális és közösségi, illetve sport programot szerveztek a laktanyában. Nevelési és szociális főnökként többek között hozzá tartozott a 2023-ban felújított ikonikus épület, ami már akkor is nagyon rossz állapotban volt. Természetesen a sztorik sem maradhattak el. Józsi bácsi elmondta, hogy mozikat, koncerteket szerveztek a kupolában, nem volt ritka, hogy négyszázan is részt vettek egy-egy ilyen rendezvényen. A legnagyobb gondot már akkor is a mosdók okozták, amik inkább visszafelé működtek. Egy előadás után azonban sokan a mosdók felé veszik az irányt, így örök harcban álltak a vízrendszerrel. De a fűtéssel is voltak gondok. Ezek azonban nem jelenthettek akadályt a programoknak. Józsi bácsiék minden problémát megoldottak, csak kellett hozzá némi leleményesség.

– Egyik télen egy híres orosz együttes jött koncertet adni. Azonban csak akkor voltak hajlandók fellépni, ha legalább 17 fok van az épületben. A fűtés meg hát nem igazán volt a kupolában. A koncert azonban nem maradhatott el, így összeszedtük az összes hősugárzót, amit a laktanyában találtunk és egy héten keresztül folyamatosan mentek. Így sikerült a koncertig 17 fokig felmelegíteni a hatalmas termet – emlékszik vissza a történetre Józsi bácsi, aki még egy kedves emléket is felidézett.

– Egy macska elpusztult az egyik villanyszekrényben. Feltehetően áramütést szenvedett szegény. A bajtársaimmal olyan temetést szerveztünk neki, hogy egy tábornok is megirigyelte volna – mesélte a nyugalmazott ezredes, aki szerint ezek a programok, közös élmények kovácsoltak olyan szoros köteléket a katonák között, ami a bajtársiasság szilárd alapjául szolgált. Ezért is fájt számára annyira, amikor a beosztását megszüntették.

Végül 51 évesen ment nyugdíjba alezredesként, de a honvédségtől nem tudott elszakadni. Mint mondta: a tétlenkedés, a nyugodt nyugdíjas élet nem neki való. Helyette kereste azokat a lehetőségeket, ahol a 15 éves tatai szolgálata alatt szerzett kapcsolatait, és tudását kamatoztathatja. Nyugdíjazása után belépett a Tatai Helyőrség Nyugállományúak Klubjába, ahol megválasztották titkárnak, majd három alkalommal elnöknek. Jelenleg is a Honvéd Bajtársi Klub elnöke.

Sárközi József nyugállományú ezredesként a hozzáértő, felkészült elnökséggel együtt a mai napig közösen látja el a klub feladatait, szervezi a különböző eseményeket. Jó együttműködést alakított ki többek között a Magyar Honvédség tatai alakulatával, Tata Önkormányzatával, a Tatai Református Egyházzal, a Kuny Domokos Múzeummal, az Magyary Zoltán Népfőiskolával és a város oktatási intézményeivel. Józsi bácsi elmondta, hogy a Honvéd Bajtársi Klub éves programjainak és rendezvényeinek kiemelt feladata a nemzeti és katonai hagyományok ápolása és a kulturális közösségi rendezvények, kirándulások szervezése. De nem csak a honvédségi területen vívta ki a város és a tataiak elismerését.

Szerepet vállalt a honvédség Rákóczi Sportegyesületének vezetőségében, éveken át vezette a futballszakosztályt. Három cikluson át volt önkormányzati képviselő, a humán és szociális bizottság tagja, később elnöke. Közbenjárásával alakult meg a tatai honvédségi óvoda és bölcsőde, vagyis a Juniorka, ahol elsődlegesen a katonacsaládok csemetéinek biztosítanak helyet, ezzel is támogatva a tatai katonaságot.

Ha valaki megkereste nyugállományú ezredest valamilyen közösséget szolgáló ötlettel, kéréssel, biztos lehetett benne, hogy segítséget, támogatást fog kapni. Mindezt teljesen önzetlenül és ingyen. A honvédség pedig nem feledte a nyugdíjas katonáját sem. Több mint tíz éve volt már nyugdíjban, amikor előléptették ezredessé. Pedig nagyon ritka, hogy valaki szolgálat után kapja meg a legmagasabb tiszti rendfokozatot. A Honvédség és Társadalom Baráti Körök pedig 2015-ben munkája elismeréséül neki adta a Gyuricza-gyűrűt.

Józsi bácsi büszkén mutatja a Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát

Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

Közben Piroska, Józsi bácsi felesége egy hatalmas tálcával jött be a szobába. Kis rágcsálni valót és gyümölcslevet hozott, hátha megéheztünk a beszélgetés végére. Gondosan elrendezte az asztalkán a finomságokat, megsimogatta férje kezét, majd visszament a nappaliba. Józsi bácsi szeretetteljesen nézett felesége után. Mint mondta: minden sikeres férfi mögött áll egy erős, segítő asszony. Számára ezt Piroska jelenti.

– Mindig mellettem állt, immár 47 éve. Mind hivatásos katonaként, mind a Honvéd Bajtársi Klub vezetőjeként. Pedig közben ő is szép, de nagyon nehéz feladatot vett a vállára. Az áthelyezése után Tatabányán tanított 37 éven keresztül. Munkájának elismeréseként 2018-ban kapott Arany Oklevelet Szegeden – mesélte Józsi bácsi, aki gyermekeiről is boldogan mesélt kicsit.

– Krisztina lányunk a tanítóképzőt végzett, majd a szombathelyi egyetemen egyetemen közoktatás vezetői szakvizsgát tett, jelenleg tagintézmény vezetőként dolgozik. Fiunk, Zoltán a Tartalékos Tiszti Iskola elvégzése után tűzoltóként szolgált, főtörzszászlósként ment nyugdíjba. Szakmáját szerette és társai becsülték – mutatta büszkén gyermekei fotóját Józsi bácsi, akinek apaként és nagyapaként is a család, a gyermekeik és az unokáik voltak az elsők. Korai nyugdíjazása után a legnagyobb örömöt négy lányunokája jelentette, akik valamennyien főiskolát, egyetemet végeztek.

A beszélgetés közben észrevétlenül teltek az órák. Sok mondanivaló és történet maradt még amire nem maradt idő. De megbeszéltük, hogy a legközelebbi eseményen, ahol találkozunk folytatjuk majd a történeteket. Mert a nyugállományú ezredes bár kicsit már nehezen, de a mai napig ott van minden fontosabb megemlékezésen. Lelkesedése még mindig töretlen, csak a lábai nem bírják már azt a tempót, amit még szíve diktálna neki. Pedig feleségén, két gyermekén és négy leányunokáján kívül az teszi igazán boldoggá a nyugalmazott ezredest, ha továbbra is a bajtársait szolgálhatja.