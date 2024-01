Az év végi ünnepeket a szülőknél töltöttük ebemmel, családi házban élnek. A nyári konyhában – biztos, ami biztos alapon – egy egérfogó is ki van helyezve, dióbéllel, néhány rágcsáló korábban már áldozatul esett az eszköznek. Kutyám nem válogatós, a dióbelet is szereti, ez derült ki, amikor meg akarta kóstolni a csalit. Az egérfogó meg tette a dolgát, ám az eb bámulatos reflexekről téve tanúbizonyságot, elkapta a fejét, így nem csapta meg az orrát a szerkezet. A történtektől persze megilletődött, a dióbél ott maradt az egereknek. A csattanó tehát elmaradt, illetve mégsem: az egérfogó csattant egyet, áldozatot azonban nem talált. -viz-