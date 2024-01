A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. A 2014-2020-s források hatékony felhasználásában, megvalósulásában az elsők között, az élen van Komárom-Esztergom vármegye.

Többek között ez derült ki azon az egyeztetésen, amelyen Czunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselő, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa és Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke vett részt. Czunyiné dr. Bertalan Judit a közösségi oldalán adott számot arról, hogy a hatékony munkja eredménye a térségünk, településeink fejlődése. Hozzátette: már folyamatban vannak a TOP Plusz források megvalósításai, azaz most is munkás, dolgos időszak készül, nagyszerű projektekkel. Mindeközben az új területfejlesztési törvény is ad feladatokat, így emiatt is lesznek változások. A kormánybiztos szerint ami viszont nem változik 2023-hoz képest: biztos, hogy dolgozni fognak a térségért ugyanúgy, mint eddig.