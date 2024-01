Már több, mint 40 napja van ideiglenes befogadónál az a két, alig 5 hónapos kölyökkutya, akiket valaki a legnagyobb decemberi fagyban tett ki Tata-Újhegyben egy buszmegállóban. Jó emberek a saját kabátjukkal melegítették a kölyköket, amíg a Tatai Állatvédők értük mentek.

A kölykök egy kennelben várakoztak, amíg felszabadult egy ideiglenes befogadó. Most egy tatabányai otthonba vannak, de nem maradhatnak sokáig. A tesóknak sürgősen új gazdát keresnek.

Lina 5 hónapos, keverék kislány kutya, bull-labrador jellegű. Várhatóan közepes termetű lesz, most 14 kilogramm. Kinti-benti tartás vállalásával, ivartalanítási kötelezettséggel, saját tulajdonú ingatlanba, családtagnak vihető. Lina szépséges, kedves-bújós, szobatiszta, pórázhoz szoktatott. Állatokat, embereket egyaránt szereti, minden-kompatibilis. Ideális akár kezdő kutyának, alkalmas sportolásra, de a portát is éberen vigyázza. Chippel és oltásokkal rendelkezik. Már a családjában lenne a helye, ezért is sürgősen keresik új otthonát.

Rico is öt hónapos és 14 kiló, egy tigriscsíkos kisfiú, bull terrier-jellegű, várhatóan nagytestű lesz. Kinti-benti tartás vállalásával, ivartalanítási kötelezettséggel, saját tulajdonú ingatlan meglétével fogadható örökbe. Rico nyugodt, bújós, emberközpontú, kiváló házőrző, kedves kölyök, lakásba vagy családi házba ajánlják. Jelenleg ideiglenes befogadónál, Tatabányán falkában él. Oltási programja folyamatban van, negatív 3-as teszttel rendelkezik, parazitamentes, szobatiszta, pórázhoz szokott. Csak családtagnak vihető, szigorú után követéssel.