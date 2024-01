– Amikor ilyen hideg, szélcsendes, napos reggelek vannak, mint a szerdai volt, a források 20 fok körüli vize látványosan párolog, és ködfelhőbe burkolja a felette lévő égerlápot. A természet most azzal tetézte mindezt a természet, hogy zúzmarát varázsolt a fákra – fűzte hozzá az önmagukért is beszélő, mesebeli a fotóihoz Miklós, aki azt is elárulta, hogy télen a késői napkelte miatt 7 óra körül szokott kimenni a tanösvényre, azonban nyáron bizony már hajnali 4 órakor lesben kell állnia egy-egy jó fotóért.

Jakabházy Miklós egyébként szívesen fotózza a tanösvény élővilágát is. Egy ilyen kalandját mesélte el legfrissebb Facebook-bejegyzésében. Egy nutriával találkozott, az állat pedig szerencsére, és a legendásan rossz látása miatt, ügyet sem vetett rá. Nem úgy Miklós, aki lencsevégre kapta a gyanútlan jószágot.