A Tatai Állatvédők Hivatalos közösségi oldalán osztották meg Mex gazdikereső posztját. Mint írták: igazi bújós mackó, aki folyamatosan az ember nyomában van, nagyon jó természetű, barátságos kiskutya. Október 21-én született, vagyis még nincs 3 hónapos, de már most 5-6 kilogramm körüli, az anyukája is nagytestű, így ő is az lesz. A gyors gazdikeresésnek az oka, hogy sajnos az egyik nagyobb tesó sokszor bántja. Így szeretnének neki egy új családot keresni.

– Első oltását megkapta, féreghajtva és bolhaírtva van. Chippel, szerződéssel és ivartalanítási kötelezettséggel költözne olyan helyre, ahol családtagként fogják szeretni – írták az állatvédők, akik üzenetben várják a leendő gazdik jelentkezését.