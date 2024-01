Volt egyházmegyei és kerületi diakóniai előadó, számvizsgáló, egyházmegyei tanácsbíró, egyházkerületi társadalmi missziói előadó, zsinati bíró. Részt vett a Magyar Református Világszövetség és a Magyar Református Egyetemes Tanácskozó Zsinat munkájában, odaadóan szolgált a Református Iszákosmentő Misszióban. Szervezte és vezette a Tatai Református Egyházmegye balatonfüredi hitmélyítő konferenciáit és a kerületi nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek konferenciáját.

Nyugdíjasként is vallotta: „Ahová hívnak (vagy küldenek), megyek helyettesíteni, evangelizálni, szükség esetén „a békéltetés szolgálatát” (2Kor5,18) végezni”. Szolgálatait 2007-ben Réde képviselő-testülete díszpolgári címmel, 2009-ben a Dunántúli Református Egyházkerület Pro Pannonia Reformata díjjal ismerte el.

A rédeiek a református templomban vettek búcsút Bátky Miklóstól

Forrás: refdunantul.hu

Az úrasztala előtt felravatalozott koporsónál, ahogy arról a Dunántúli Református Egyházkerület beszámolt, Steinbach József püspök visszaemlékezett Bátky Miklós Isten szolgálatában végzett életére is. Csak a hivatalából vonult nyugdíjba, nem a szolgálatából – idézte fel a püspök – hiszen nyugdíjasként is mindig lehetett rá számítani. Hozzátette, hogy esperes úr életéért hálát adva meg kell köszönni Istennek a szolgálatban is mindig hűséges családját, mindenekelőtt feleségét, Szabó Anna Erzsébetet, 54 évig tartó közös házasságát, hat gyermekét, akik közül ketten lelkipásztorok lettek, több mint húsz unokáját.