Belvízhelyzet: ami a korcsolyázóknak jó, azon a gazdák aggódhatnak

Csapadéktól is függ, mikor tűnnek el a belvizek. A jelenlegi, alapvetően csapadékmentes, fagyos időjárás kedvez a levezetésüknek, ha viszont a tél további részében jelentős csapadék hullik, akkor akár kedvezőtlenebb is lehet a helyzet – tudtuk meg az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól (ÉDUVIZIG). Sportolás szempontjából a természetes jégpályává vált belvizes területek ráadásul kevesebb kockázattal is járnak.

Sárisáp határában is ellepték a sportolni vágyók a megfagyott belvizes területet Forrás: 24 Óra Fotó: W. P.

Esztergom és Sárisáp is jó példával szolgál, de tovább is sorolhatnánk azokat a településeknek a neveit, ahol az elmúlt hetekben jelentős földterületeket borított el a belvíz. Fábián Eszter, az igazgatóság PR referensének tájékoztatása szerint a jelenlegi helyzet alapvető oka a 2023-as év csapadékossága. A 2022-es aszályos évet követően a tavalyi esztendőben a 30 éves, úgynevezett klímaátlag közel másfélszerese volt a lehullott csapadék összege. Ez a csapadéktöbblet a talajba szivárogva megemeli a térség talajvízszintjét, telíti a talaj felső rétegeit. Ennek hatására egy idő után megszűnik a talaj úgynevezett beszivárgási kapacitása, a lehulló csapadékvíz belvízfoltok formájában a felszínen tározódik. Fábián Eszter azt is közölte lapunkkal, hogy a nagytérségi, vagyis a Kisalföld területének tekintetében a belvízhelyzet jelentősnek mondható, az elmúlt év végén az ÉDUVIZIG belvíz-átemelő kapacitásainak nagyarányú kihasználtsága okán régóta nem tapasztalt 3. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelniük a Rábca vízrendszerében. Mivel azonban Komárom-Esztergom vármegye jelentős része dombvidéki jellegű terület, így a belvíz jelensége nem jelentős vármegyénkben. A Bakonyban eredő kisvízfolyások síkvidéki jellegű völgyeiben tapasztalhatók kiterjedtebb belvizes elöntések, amelyek a megye területének igen kis részét teszik ki. Az elmúlt hetekben a belvízfoltokat sok helyen ellepték a sportolni vágyók, a korcsolyák mellett a szánkók és a hokiütők is előkerültek. A magunk mögött hagyott hétvégén Sárisápon, az Únyi-patak melletti természetes jégpályán is tömegek töltötték a szabadidejüket. Bár a napos időben, a nulla fok fölé emelkedő hőmérséklet hatására olykor recseghet, rianhat a jég, nem kell pánikba esni. Fábián Eszter szerint mivel ezek a belvízfoltok rendszerint sekély vízfelületek – amelyek az erős éjszakai fagyok miatt akár fenékig is befagyhatnak –, élet- és balesetveszély szempontjából sokkal kevésbé kockázatosak sportolásra, mint a bizonytalan jégvastagságú és állapotú tavak, esetleg vízfolyások. Csapadéktól is függ a belvízhelyzet változása

Bár jelenleg nincsen érvényben belvízvédelmi készültség az igazgatóság területén, ugyanakkor itt-ott vannak belvizes területek, így felmerül a kérdés, hogy az elöltött földek szempontjából mi várható a közeljövőben. Fábián Eszter tájékoztatása szerint a jelenlegi hidrometeorológiai helyzet kedvező a belvízhelyzet alakulása szempontjából, az alapvetően csapadékmentes, fagyos időjárás kedvez a belvizek levezetésének. Hozzátette azt is, hogy amennyiben a tél hátralévő részében továbbra is jellemző lesz a ciklonális hatásokból kialakuló jelentős csapadékhullás akár eső, akár hirtelen elolvadó hó formájában, úgy nem zárható ki, hogy a belvízi helyzet kedvezőtlenebbre fordul.

