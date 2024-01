Tari László, a szalon vezetője köszöntötte a vendégeket a megnyitón, majd adta át a szót Bánfi Józsefnek. A festőművész kiemelte: már évek óta lehetőségük van a szalonban a bemutatkozásra. Az idei első alkalommal a legújabb műveit hozta el, de legközelebb tanítványai, a Tatavölgyi Alkotóművészek tagjai mutatkoznak majd be.

Kiemelte: a csoport tagjainak közreműködésével, a szalon támogatásával hamarosan megjelenik egy kis könyv, amely bemutatja a Tatavölgyi alkotókat, a művészeket. Bánfi József azt is elmondta: a csoportvezetéssel járó feladatokat hamarosan átveszi Nedves Péter Barnabás festőművész, mentorként azonban továbbra is ott áll majd a csoport mellett. Bemutatta dr. Zinkné Trézl Adriennt, Környén élő fiatal festőt, aki a művésztanárral együtt vezette körbe a látogatókat, s mutatta be képeit.

A hét kép mindegyike más világot tár elénk, a fő téma azonban hasonló. Bánfi József kiemelte: a 21 század embere foglalkoztatja, s ez köszön vissza képein. Kettősség látható rajtuk, ugyanis miközben érzékelteti a régi világot, megjeleníti a ma emberét is. Régen sok arc nézett egymásra. Egyéniségek. A 21. században már csak tömeg van, amely nem kíváncsi a másikra. Ez a kettősség jól látszik művein.

Az egyik kékekben és vörösekben pompázó képéről is beszélt: a természet csodáját fogalmazta meg. A két szín keresi és üti is egymást – mondta, majd hozzátette: régi elmélet a festészetben, hogy ha azt akarja az alkotó, hogy valamelyik szín éljen, meg kell keresnie az ellentétét.

– Gyönyörű a kék, de azért, mert a vörös teszi azzá – mutatta az alkotás előtt, amelynek minden egyes eleme kapcsolódik a nagy egészhez. Hozzátette: alkotás során bemegy a képbe, és onnan jeleníti meg annak mondanivalóját. Amikor elkészül, akkor ránéz, és továbblép. Keresi az újabb lehetőséget gondolatainak az ábrázolására, s új alkotásba kezd.

A szalonban a kiállítás egy hónapig látható. Ezt követően a Tatavölgyiek mutatkoznak majd be.