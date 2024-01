Az épület bejárata előtt Seregélyes Erzsébet, az intézmény főigazgatója üdvözölte a vendégeket, majd Gedő Attila címzetes esperes áldotta meg az intézményt. Bencsik János országgyűlési képviselő megköszönte mindazok munkáját, akik részt vállaltak a beruházás megvalósulásában. Kiemelte a vármegyei önkormányzat közreműködését a TOP-os pályázat során, s a helyi önkormányzatot, amely saját erővel is hozzájárult a megvalósuláshoz.

– A korszerű épület lehetőséget biztosít az itt élő családok számára, hogy az édesanyák visszatérhessenek a munka világába, s emellett a védőnői szolgálat is helyet kapott. Fontos, hogy ma már Vértesszőlős, és az itt élők is tesznek azért, hogy rendezettebb, barátságosabb környezetben éljenek. A következő lépés, hogy egyszerűsítsék az intézmény megközelítését is – fejtette ki az országgyűlési képviselő.

Popovics György, Komárom-Esztergom Vármegyei elnök kiemelte: szűkebb hazánkban, a vármegyei önkormányzat által koordinált projektek között több mint négymilliárd-hatszázmillió forintot fordítottak új bölcsődei férőhelyek kialakítására. Több bölcsődét építettek, máshol férőhelyeket bővítettek. Az intézményben két csoport tud majd működni, s a működés feltételeinek teljesítése érdekében több mint harminc helyiség szolgálja az épület működését.

Nagy Csaba, Vértesszőlős polgármestere kiemelte: a teleülés az egyik leggyorsabban fejlődő község a vármegyében. Az elmúlt tíz évben több mint hatszáz fővel nőtt a településen élők száma, amely a mai napig is dinamikusan fejlődik. Sok fiatal telepedik le Vértesszőlősön. Ez indokolta a településen belül működő óvoda és bölcsőde felújítását, bővítését 2018-ban. A Baromállás dűlő azonban különleges helyzetben van, hiszen gyakorlatilag fizikailag is el van zárva a központtól: megközelíteni csak Tatabányán keresztül lehet, hiszen az autópálya és a főút elvágta a két településrészt egymásól. A kétcsoportos bölcsődében 12-12 kisgyermeket tudnak elhelyezni. Az első csoport már február elején indul, s várhatóan március közepétől a másik.