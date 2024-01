Február 2-áig kell jelezni a szervezeteknek a szavazati szándékot, és meg kell jelölni a személyt, aki szavaz majd. Nem szükséges, hogy tagja legyen a szervezetnek, de hivatalosan regisztrálni kell az EPER elektronikus rendszerében.

– Szervezetünk a civilek szolgálatában áll: segítünk a regisztrációban is – mondta Mecseki Melinda. Ez a határidő jogvesztő, nincs lehetőség később a csatlakozásra. Itt kell azt is megjelölni, hogy milyen módon kívánják majd szavazatukat leadni. Lehet személyesen majd két helyszínen: Tatabányán, a Kós Károly út 2.-ben valamint Esztergomban, a Kapcsolatok Házában; vagy levélformában. Ha valakinek van esetleg konkrét javaslata delegáltra is, akkor jelezheti az EPER rendszerében, ez esetben szükséges életrajzot is feltölteni. Ám azt is tudni érdemes: a jelölt által képviselt szervezet összeférhetetlen lesz annál a kollégiumnál, ahol tisztséget vállal a képviselője.

Nagy a tét

– A civil jelöltállítási folyamatban való részvétel lehetőséget teremt arra, hogy érdekképviseletet szerezzünk vármegyénk civil szervezeteinek. Az ehhez kapcsolódó információkat szeretnénk a megyében működő szervezet jelentős részéhez eljuttatni. A tét nem kicsi, hiszen a NEA Tanács és az öt kollégium együttesen alkotja a Nemzeti Együttműködési Alap döntéshozó egységeit. A mostani aktivitásunk határozza meg, lesz-e valaki, aki képviseli vármegyénket is.

Később a szavazás módján sincs lehetőség változtatni, így érdemes meggondolni, hogy melyiket tudja vállalni a civil szervezet. A választásokkal kapcsolatban tanácsadást is szervez a vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az alábbi időpontokban a Kós Károly utca 2-ben január 22-én és 24-én 14 órától.