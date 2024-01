Mint írja a Tatabányai Fidesz-KDNP frakció nevében Gál Csaba - Alsógalláért, Óvárosért frakcióvezető, John Katalin képviselő és Horváth Kristóf, a Fidelitas KEM Vármegyei elnökével január 11-én meglátogatták az Utcai Szociális Segítők Egyesülete által üzemeltetett Alacsonyküszöbű Szolgálatok Integrált Intézményét a Táncsics úton. Itt működik Időszakos Férőhely, Nappali Melegedő, Utcai Gondozó Szolgálat, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása.

„Vittünk kérésükre csokit, pár meleg zoknit, élelmiszereket, és a mai napon további ruhákat” - számolt be a nagylelkű felajánlásról a képviselő.

Vejtey Miklós a posztban megköszönte Balatoni Ágnesnek, az egyesület vezetőjének és Zirigh Zoltánnak, koordinátornak a lelkes és részletes tájékoztatást, beszélgetést, illetve a körbevezetést. Úgy fogalmazott, nagy szükség van áldozatos munkájukra, amiért ezúton is hálás nekik és munkatársaiknak.

Amennyiben tudnak segítsenek Önök is! Amire nagy szükség lenne most: pulóverek, nadrágok, alsóneműk, meleg zoknik. Ha sikerül összegyűjteni például ruhákat, akkor el is mennek érte a munkatársak - fogalmazott a Vejtey Miklós.