Természetesen az egész országban történtek érdekes esetek. A tűzoltók ezekről is beszámoltak:

- A legnehezebben megmentett állat idén Pembe, az elefánt volt. Az állat rosszul lett, elesett, majd a tűzoltók segítették lábra.

- Augusztusban tombolt a legnagyobb vihar. A Budapestet érintő zuhé nemcsak az év, hanem az elmúlt tíz év legtöbb tűzoltói beavatkozást igénylő vihara is volt.

- HUNOR Törökországban. Mi más lehetne a legnagyobb külföldi akció?

- Az Antakyában megmentett Szelma története nagyot tarolt. Naná, hiszen a nőt hosszú órákon keresztül próbálták kiásni a törmelékek alól a tűzoltók.

- Ebből következik a legnagyobb viszontlátás: egy hónappal később Szelma és a HUNOR Alfa részlege videochat keretein belül találkozott újra.

- Nem gondoltuk, hogy a legtöbb megmentett élet „rovatba” húszezer sertés kerül. Nem vagyunk jövőbe látók.

- Az idei év legnagyobb tüzeként azt az augusztusi esetet tartjuk számon, amikor kétmillió négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete és a száraz fű a Gyömrői úton.

- November 30-án 1600 kacsa egy teherautón sok izgalmat, élményt, rejtélyt élt át. Ebből lett a legnagyobb kacsamese.

- Emlékeztek arra, amikor egy kisfiú beszorult egy emlékmű oszlopai közé novemberben? Természetesen ez volt a legfurcsább mentés.

- A legfiatalabb nyugdíjas tűzoltónk négy lábon jár. Kabos, a drótszőrű magyar vizsla szeptemberben ment nyugdíjba.

- Gondoltátok, hogy egyetlen lakástűz 800 négyzetméteresre terebélyesedhet? Májusban ez történt Zalaegerszegen, így ez az eset nyerte el a legnagyobb lakástűz címet.

- Minden évben van olyan riasztási adatlap, amely igazán megmosolyogtatja a tűzoltókat. Idén az egyik kollégánk rímekbe szedett egy ilyet.

- A legkalandvágyóbb macska címet egyértelműen az a cica nyerte el, aki először Veszprémben, majd egy elektromos autó motorterében utazva végül Ajkán találta meg az otthonát.

- Téves riasztásokból sem volt hiány. Egy októberi napon egy járókelő egy integető horgászra azt hitte, hogy segítséget kér, így azonnal tárcsázta a 112-t. Tévesen. Decemberben szintén mókás riasztásnak voltunk tanúi, amikor a bejelentő a szolnoki óriáskerékre felmászó ismeretlen miatt hívta a segélyhívót. Mint végül kiderült, csak egy karbantartó volt az adrenalinvadász.

- Hány őz fér el egy focikapuban? Idén megtudtuk, hogy egyszerre kettő is bele tud gabalyodni.

- A TFA hagyomány. Idén a legerősebb tűzoltó a hivatásosok kategóriájában Karsai Zoltán tűzoltó törzsőrmester lett, az abszolút kategóriában pedig Kiss János, bolhási önkéntes tűzoltó nyert.

- Ki a legnagyobb tűzoltó? Juhász Péter tűzoltó őrmester, aki nemcsak izmaival dicsekedhet, hanem azzal is, hogy találkozhatott példaképével, Arnold Schwarzeneggerrel.

- „Jó gazdi leszek” – mondták a kaposvári iskolások az állatok világnapja alkalmából megrendezett előadáson. Kétség kívül ez a legnagyobb ígéret.

- A legcukibb barátság egy törpemalac és egy székesfehérvári tűzoltó között alakult ki. Cuni, a malac végigkísérte, amint a tűzoltók eloltják a lángokat, amelyek elől ő is menekült.

- Imádjátok az őzeket. Vagy azt imádjátok, ahogy a tűzoltók őzet mentenek. Idén a legnépszerűbb bejegyzésünk egy kerítésbe szorult őz mentéséről szólt, amely 12 383 907 emberhez ért el.