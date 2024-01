A mintegy száz fő befogadóképességű Boldog Ceferino Kvázi Plébánia kápolna Esztergom egyik legkülönlegesebb temploma, ahová a helyi keresztény roma közösség jár a hetenkénti misékre, lelki alkalmakra. A magyar országos Ökumenikus Imahét a Világegyháztól minden évben erre az alkalomra összeállított liturgikus „szövegkönyvet” kap, ez így volt 2024-ben is, amikor a Burkina Fasóban élő keresztények írták meg az istentiszteletek szövegét.

Az idei mottóige a „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint önmagadat” evangéliumi részlet volt. A Boldog Ceferino Kvázi Plébánia kápolnájában tartott eseménye a gyülekezet roma zenei világhoz tartozó hangszerekkel és zenei világgal szolgáló együttes és kisénekkar biztosította a zenei részt. A prédikációt ezúttal Bársony Árpád, a főszékesegyház káplánja mondta, aki beszédében többek között rámutatott: a négy történelmi egyház tagjainak részvételével megtartott eltelt egy hét hatása ezután is meg kell, hogy nyilvánuljon a keresztényi cselekedetekben, de akár abban is, hogy a városban járva-kelve egymásra köszönnek az imahéten összeismerkedett különböző felekezetű keresztény testvérek. Az istentisztelet végén a fent említett zenei formáció – mely számos lelki énekkel tette egyedivé ezt az alkalmat – hangszerkísérettel mutatta be a cigány himnuszt.