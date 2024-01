– Tavaly novemberben régi nagy vágyunk vált valóra, hiszen egy jogszabály-módosításnak köszönhetően hazánkban létezik a szociális farm intézménye, amely kistermelői kategóriába esik. Elkezdődik a gyakorlati megvalósítás is, megnézzük, melyek azok a feldolgozóágak, amelyekben előrébb tudunk lépni a piacon. Annak érdekében, hogy minél több szociális farm alakuljon hazánkban, road-showra indulunk a Magyar Szociális Farm Szövetséggel. Toborozzuk emellett a lakókat támogatott lakhatásprogramunkba, illetve adománygyűjtő kampányt is tervezünk, hogy a ház udvarát otthonná tudjuk varázsolni. Szeretnénk megújítani székhelyünket is, illetve a megszokottak mellett új programokra is várjuk majd a komáromi családokat.