A németek betelepülésének kétszázhetvenötödik évfordulóját méltón szerették volna megünnepelni. A kulturális program megkoronázásaként színre vitték a Zsuzsanna gyűjtésén alapuló, s általa összeállított vértessomlói lakodalmast. Ezt Tatán és Szomódon is előadták és nemrégiben a vármegyei önkormányzat támogatásával elkészült a filmváltozata is. 2009-ben készült el helytörténeti könyve, amely négy év múlva német nyelven is megjelent.

Katalogizálta a búcsújáró templom régi kétszáz, háromszáz éves miseruháit. Felvételeket készített idős emberekkel, akik még tudtak mesélni a búcsújáró templom múltjáról. Két évtizede segít a nyári búcsújuk lebonyolításában. Délután bemutatja a zarándokoknak a templomot, a községet. S régi szokás szerint szervez zarándoklatot Ausztriába, Máriacellbe.