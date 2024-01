Fiatal orvosként a kardiológia került érdeklődése középpontjába, az 1980-as években megvalósította Tatabányán a szívbeteg gyermekek korszerű kivizsgálását, beleértve az ultrahangos és terheléses vizsgálatokat is, megszervezte, és azóta is vezeti a gyermekkardiológiai szakambulanciát. Megyei gyermekkardiológus főorvosként bekapcsolódott az országos szakmai körökbe is, aktívan részt vesz a gyermekkardiológusok tudományos munkájában.

Tatabánya gyermekeiért végzett tevékenységét a város 2015-ben Szabó Ignác-díjjal jutalmazta. Ötven éves jubilálása alkalmából a kórház vezetése megköszönte vezetői helytállását, a Főorvos asszony 2024 januárjától az osztályvezetői stafétabotot dr. Bereczky Leának adta át. Dr. Czelecz Zsuzsanna elhivatottságával sok fiatal kollégájának mutat példát a jövőben is, segítőkész hozzáállásával a kardiológiai szakambulancián továbbra találkozhatnak vele kis betegei és a szülők.