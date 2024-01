Vármegyei értékeket bemutató sorozatunkban most a baji bélyeges téglákat mutatjuk be. Mint ismert, Európában egyedülálló formagazdagságban készítettek bélyeges téglákat Bajon. Egyes becslések szerint a számuk meghaladhatja a 30 ezer darabot, az alkotások bekerültek a vármegyei értéktárba is. A kezdetekben boksás rendszerben, kis tételekben készítették a téglákat, döntő mértékben az uradalmak, illetve az egyházak számára. Az 1800-as évek második felétől kezdődően a gyárak vették át a kisebb téglaégetők helyét. A megye legnagyobb téglagyára a Baji úton, a vasútvonal közvetlen közelében épült, az Esterházy család beruházása által. Történetét dr. Körmendi Géza dolgozta fel. A gyár termékei a vasúti szállításnak köszönhetően az ország számtalan településére eljutottak. Bajon előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés mellett látogatható egy-, az egykori Magyar Királyság téglakészítés történetét bemutató kiállítás.

Európában egyedülálló formagazdagságban készítettek itt az elmúlt 400 évben bélyeges téglákat. Egyes becslések szerint a számuk meghaladhatja a 30 ezer féle darabot. A gyűjtemény és a kiállítás helyszínén jegyezték be a „Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete közhasznú szervezetet 2007-ben.