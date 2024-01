„Gyere, kóstold meg ezt a pálinkát, ilyen finomat még nem ittál” - invitáltak bennünket a neszmélyi Pig Egylet tagjai, a tavalyi verseny nyertesei asztalukhoz a vértesszőlősi böllérversenyen. Mivel autóval érkeztünk a rendezvényre, sajnos az itókát vissza kellett utasítanunk, de a sültkolbásznak nem tudtunk ellenállni. A kóstoló alapján azonnal újra a csapatnak ítéltük volna a győztes címet.

Azonban a következő standnál már a rédeiek kínálták a tálat és bizony az ő sültjeik is aranyérmet érdemeltek volna. Ekkor már tudtuk, hogy bizony nem lennénk a zsűri helyében. Ha csak nem azért, mert igy minden csapat, minden finomságát végig kóstolhatnánk. De így sem maradtunk éhesek, hiszen minden asztalnál kóstolókkal, pogácsával, aprósüteménnyel és természetesen pálinkával kínálták az embert. A települések csapataiban pedig több polgármester is feltűnt. Többek között a rédei Bakonyi Betyárokat kísérte el Farkas Lajos, a település vezetője, aki ezúttal átadta a szakembereknek az irányítást.

Míg a tatai Vadlúd Sokadalom csapatát Michl József polgármester erősítette. A tatai asztal fölötti molinón hatalmas betűkkel írták ki a csapat mottóját: sok lúd disznót győz. És valóban, már sült a flekken, készült a tatai töltike, és a kolbászt is töltötték. A tatai városvezető a Kemma.hu-nak elárulta, hogy bőséggel készültek a versenyre, a szponzoraiknak hála sok finom kóstolóval várták az érdeklődőket addig is, míg készülnek a disznóságok. Kicsit csalódott, hogy a pálinkát ezúttal is visszautasítottuk, de a sajtokat és a kolbászt, sonkát azért itt is megkóstoltuk. A polgármester azt is elárulta, hogy mindenesként segíti a csapatot, mindig ott van, ahol kell még egy plusz kéz. Segített a disznó pörzsölésében, a kaparásban, de keveri a töpörtyűnek valót és kínálja a vendégeket is. Hozzátette: nem a győzelem a lényeg.