A 106 év után újra együtt lévő harangok hétfői beemeléséről többen is készítettek videófelvételt. Az egyik ilyen rövidfilm a városi tévé utódjának is tekinthető GranTV stábja által forgatott, közel 8 perces videó. Ebben – drónok segítségével – azt mutatják be, ahogy egy speciális daru segítségével miként emelkednek mintegy hatvan méter magasba a különböző méretű harangok – köztük a közel hattonnás is –, hogy a déli toronyban újra helyükre kerüljenek.

A látványos filmet ide kattintva lehet megtekinteni. A harangok a tervek szerint most karácsonykor, az ünnepi misék alkalmával már megszólalnak.