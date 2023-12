Sokan vitáznak arról, hogy a kutyáknak kint vagy bent van-e a helye, ugyanez a kérdés a macskák esetében is gyakran felmerül. A tapasztalatok szerint ahol a cicák a gazdáikkal együtt, a lakásokban, házakban töltik napjaik jelentős részét, ott szorosabb kötődés alakul ki állat és ember között. Mindez megmutatkozik abban is, hogy ki mivel táplálja házi kedvencét.

Az említett cég idén novemberben a magyar felnőttkorú lakosság megkérdezésével végzett egy reprezentatívnak tekinthető piackutatást, mely azt vizsgálta, hogy a macskákat tartók mennyire számítanak környezettudatosnak. Felmérték azt is, hogy a vásárlási szokások esetében mennyire játszik szerepet a fenntarthatóság, és hogy mennyire tudatosak a válaszadók. A kiértékelt adatokból kiderül, hogy bár tízből mindössze három magyar figyel arra, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, a magyar macskatulajdonosok ennek ellenére egyre környezettudatosabbak.

A kutatás azt is bizonyította, hogy nagy gondot fordítunk háziállataink egészségére és jólétére, minden második ember pedig a fenntarthatósági szempontok alapján mérlegeli, hogy egy adott termék megfelelő csomagolású-e vagy sem. Meglepő az is, hogy a gazdák 65 százaléka még többet is fizetne azért, ha környezettudatos márka készítené a kedvencének szánt élelmet. A környezetvédelem és fenntarthatóság a szelektív hulladékgyűjtésben, a csomagolóanyag-használat csökkentésében, újrahasznosításában, illetve az újrafelhasználható bevásárlótáska használatában egyaránt megmutatkozik.

B. Ákos dorogi olvasónk elmondta, hogy családjuk több évtized óta macskapárti, ráadásul ahány cicájuk volt, mindegyik bent lakott velük. Bár előfordul, hogy el nem fogyasztott ebéd kerül a jelenlegi házi kedvencük tányérjába, de inkább törekednek arra, hogy a kifejezetten macskák számára készülő eledelekkel etessék. Az egyik népszerű bevásárlóközpontban több árkategóriájú és minőségű eledellel is szoktak találkozni, és jellemzően a középáras termék mellett döntenek, igaz, a vásárlás előtt azért elolvassák az interneten a fogyasztói visszajelzéseket. Hozzátette: családjuk kevésbé veszi figyelembe a csomagolást, sokkal inkább az a fontosabb számukra, hogy a macska megkapja azt, amit szeret.

Akad, aki szelektíven gyűjti

Az Esztergomban élő T. István kutyát és macskát is tart, mindkét háziállat az udvaron él. Elmondása szerint a legolcsóbb száraz eledelt szokta megvásárolni, és azt tapasztalja, hogy kedvencei szívesebben elfogyasztják azt, ha házi koszttal, netán egy kis levessel összekeveri. Mivel anyagi helyzete nem engedi meg, hogy a legdrágább, a reklámokban is gyakran mutogatott termékeket vegye meg, így a nagyobb üzletláncok saját márkás, elfogadható minőségű áruja mellett teszi le a voksát. Úgy véli ráadásul, hogy a környezettudatosság jegyében nem vásárol sok eledelt, az ételmaradékokat pedig nem a kukába dobja, hanem odaadja a kutyáknak és macskáknak. Egyébként a csomagolásokat szelektíven gyűjti, a jutalomfalatokat pedig olyan üzletben veszi meg, ahol szemenként válogathat, és papírcsomagolásban adják az állatoknak szánt rágcsálnivalókat.