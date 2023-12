Néhány nap alatt nagy mennyiségű hó zúdult az országra. Nemcsak a hivatásos tűzoltóknak akadt munkájuk, az önkéntesek is kivették a részüket. A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület számos alkalommal segédkezett – olvasható hivatalos Facebook-oldalukon.

Ahogyan azt hivatalos közösségi oldalukon írták a minap, ügyeletük végeztével, hazafelé tartottak, amikor egy út szélén fekvő férfira lettek figyelmesek a Bányász körtérnél.

„Mentőhívás közben betegvizsgálatot folytattunk, sérülést nem tapasztaltunk, így tűzoltóautónk platójára ültettük a vélhetően ittas férfit. A mentők kiérkezése után átadtuk a férfit, akit elszállítottak a bajtársak.”

Több alkalommal kaptak lakossági megkeresést is. Tatabányán a Köztársaság út 21-hez érkeztek, ahol a hó miatt egy kidőlt fa veszélyeztette a járdán közlekedőket. A helyszínen az esetet felszámolták. A Kós Károly utca 1. szám mögött található kis híd területére is kivonultak, ahol a hó miatt egy kidőlt fa veszélyeztette a hídon közlekedőket. Itt szintén felszámolták az esetet. Ahogyan az Erdész utca 18-nál is, hiszen a hó miatt egy megdőlt fa veszélyeztette a járdán közlekedőket, valamint a gépjárműveket. Mindezek mellett az Esztergomi útra kaptak riasztást, ahol a hó miatt egy fa kidőlt és elzárta az utat egy bolt kijáratánál. A helyszínen a hivatásos állománnyal közösen felszámolták a káreseményt.