A Mindmegette sós vendégvárói közül a réteslapba csomagolt sajtfalatkákat hoztuk el olvasóinknak. Bónusz: a hozzávalók egy része akár ki is hagyható, és natúr sajtfalatként, akár trappistával is kiváló sós vendégvárót dobhatunk össze percek alatt, akár saját tésztába bújtatva is.

Hozzávalók:

1 csomag réteslap, 5 dkg olvasztott vaj, 25 dkg brie sajt, 27, 5 dkg áfonyalekvár, negyed bögre mandulalevél, 1 teáskanál szezámmag, rozmaring

Elkészítés: