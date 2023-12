Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közösségi oldalán egy újabb érdekes ügyet tárt fel nekünk a múltból. Ezúttal egy 40 évvel ezelőtti történést, melynek középpontjában a tatabányai kórház szülészeti osztályának vezető főorvosa áll.

A Katonai Elhárítás jelentése szerint dr. J. Ferenc 1983. november 28-án Debrecenben az osztálytalálkozóján vett részt, ahol külföldre utazásáról, jogellenes kintmaradásáról kotyogott. A találkozón azzal indokolva elhatározását, hogy munkahelyen élet elleni bűncselekmény miatt, több orvost érintő vizsgálat indult. Az orvos attól tartott, hogy ellene is eljárást kezdeményeznek, várható, hogy elbocsátják. Ferenc az NSZK-ban élő orvosnál érdeklődött a kinti elhelyezkedési és megélhetési lehetőségek felől.

A tatabányai orvosper egy újszülött halála miatt 1984-ben le is zajlott, több orvost letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. A jelentésben szereplő orvost is perbe fogták, de nem ítélték el, eleve csak azzal gyanúsították, hogy meghamisította az újszülöttek halálozási statisztikáit, de ez a vád alól is felmentették.