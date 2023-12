Vármegyénk kincsei

Idén már kétszáztizenháromra nőtt a vármegyei értékeink száma. Legutóbb a kincsek között kapott helyet Szabó Szonja, a tatai szájjal festő képzőművész is. 1978-ban Tatán született és itt is élt 2016. október 3-án bekövetkezett haláláig. A Boccia Sport Szakosztály is immáron vármegyénk értéktárában szerepel. A tatabányai Humanitás SE Boccia Szakosztályát 2003-ban Szabó Szonja álmodta meg, majd édesanyja, Szabóné Helga és Válóczi Ferenc elnök segítségével 2004-ben alapították meg. Válóczi Ferenc a hétfői eseményen át is vette az értéktári emléklapokat.