Pont a napokban vettük lajstromba egy beszélgetés során, hogy milyen írók, költők, publicisták kötődnek Esztergomhoz, számítanak esztergomi irodalmárnak. Onagy Zoltán a kortárs szekció elsőszámújaként volt említve, teljes joggal. Milyen nehéz is most róla bármit is megfogalmazni úgy, hogy közismert akkurátussága miatt ne gondoljunk arra: ezt biztos kijavítaná. Régi epizód róla és magasra helyezett irodalmi önkontroljával kapcsolatban, hogy akkor új könyve kapcsán felkerestem telefonon, hogy interjút kérjek tőle a helyi lapnak.

Pillanatok alatt döntött: elég, ha a karakterszámot és a leadási határidőt megmondod, a többit bízd rám, a cikkért járó honort meg így is fogadd el, javasolta, s mivel nála nemigen volt apelláta, belementem és persze somolyogtam magamban: ha ezt az olvasók tudnák… Zoli mindig is vagány volt, de munkában, irodalomi vagy zsurnaliszta munkában nemigen ismert lazaságot, ezt egy ilyen szituációban meg a rá jellemző dominanciával és persze különleges humorral is kezelte. És bár születési ideje alapján nem volt a digitális forradalom gyermeke, az elsők között kattant rá az online újságírás, publikálás adta végtelen lehetőségekre, s írta jegyzeteit, tárcáit az országos napilap internetes felületére, majd tette facebookos oldalát amolyan egyszemélyes szerkesztőség által kommendált irodalmi folyóirattá.

Több díjat, elismerést kapott munkássága okán, így a Madách-díjat (1993), az NKA ösztöndíjat (1995), a Tekintet-díjat (2004), a Babits-díjat (2008), a Jelen-díjat (2010) és a MASZRE-ösztöndíjat (2012). Utolsó éveiben – talán a betegség hatására – számos verset is publikált közösségi oldalán, melyeket a különféle kórházakban készített fotóival illusztrált, de a természetbe tett rövid barangolásokról is verselt és fotózott a legapróbb részletekbe menően. Ismerkedésünk a vadregényes 80-as évektől datálódott, amikor a helyi blues-rock banda, a Stáció tagjainak társaságában feltűnt a rockklubbokban, és megismertük Vénusz beteg és Balladák lányai című izgalmas stílussal megírt köteteit.

Utólag nézve sok könyve volt azonos rezgésszámon Charles Bukowski könyveivel, melyekben az éjszakai élet, a nők és a rock and roll (piálás) is jelen volt, de a tengerentúli jóember műveitől eltérően Onagy mindig bölcselkedett is önéletrajzi ihletésű regényeiben, a folytatásban pedig addig felfedezetlen irodalmi tájakon barangolt újabb és újabb kiadványaival, sajátságos hangulatú naplóregényeivel, interjúköteteivel, kortárs irodalmi pásztázásaival.

Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor az ezredforduló után létrejött esztergomi városi napilap, a Hídlap hasábjain a jegyzetíró rovatnál váltótársa lehettem. Később óvatosságról és tiszteletről szóló barátságunk jellegzetesen ismétlődő helyszíne lett akkor kedvenc kocsmája, a Csendes, ahol nap, mint nap dolgozott laptopján. Asztalához ilyenkor nem lehetett csak úgy lehuppanni, hogy helló Zoli, mi a stájsz, hanem két sör volt a belépőjegy (ezeket aztán viszontrendelte számomra) a Bánomi Olümposzra, vagyis a „saját” asztalához, ahová, mint félisten elé vittem, kísértem – ha nem is áldozati, de – felfedezendő fiatal író, költő hölgyeket, vagy olyanokat, akik még sose láttak író férfit laptoppal, sörök és hamutartó társaságában egy csendes kis kocsma asztalánál.

Onagy nem könnyen adta meg magát súlyos betegségének, hosszú évekre hívta ki küzdelemre a félelmetes ellenséget és ezalatt az idő alatt, ha a végső párbajt nem is, de számos csatát megnyert. Daliás testalkata a betegség alatt megváltozott, de belül mindvégig megmaradt annak, aki mindig is volt: egy szépre, jóra zsörtölődve, kritikusan szemlélően törekvő, rendkívül jó tollú írónak és született irodalmárnak, aki akár akusztikus prózában is letolt minden hiba nélkül olyat, amit könyveiben is megfogalmazott. Betegsége alatt készült köteteiben nem lanyhult irigylésre méltó

írói tehetsége, sőt, ahogy ez lenni szokott, még rá is kapcsolt: bátor és tabudöntögető témákat is felvonultatott, valamint irodalmi szempontból amolyan ízes underground stílusban írt meg több kötetet. Remek társasági ember volt, minden manír, modorosság nélkül, aki megfontolt, őszinte, de kemény szavakkal élt, ha úgy érezte, itt bizony korrekcióra szorul a szitu. Tényleg igazi vagány volt, nagyon értette a férfi és női világot, és regényeiből tudjuk, hogy míg az előbbieknél a szent barátság, addig az utóbbiaknál a szent érzékiség határozta meg hozzáállását a vele kapcsolatban lévő emberekkel.

Érdekes összefüggés, hogy abban is csatlakozott a korábbi esztergomi írókhoz, költőkhöz, miként azok – így főként Babits, Berda, Nemere, Csoóri – lakhatása, szállása helyi magaslatokon, dombokon, hegyoldalakban volt, Onagy is a város földrajzilag magasabb fekvésű pontján volt, a Bánomi lakótelepen élt több évtizedet. Egy alkalommal, amikor Esztergomban a Kultúra Napján kitüntették, a művelődési ház presszójában beszélgettünk a nálam tizennégy évvel idősebb Onagy-gyal az általunk képviselt nemzedékek egymáshoz való viszonyáról. Egy hosszabb lelki fröccs végén sommásan megjegyezte: Míg te már az édes kakaót ihattad, én még a savanyú tejet kortyolgattam. Facebookos oldalának utolsó posztját idézve búcsúzom sokakkal együtt tőle.