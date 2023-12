Kemence Melege

Az esemény végén Nagy Attila Ákos református lelkész bibliai igét olvasott fel, majd Takács Ferenc katolikus plébános megáldotta az épületet. Később a résztvevőket kis vendégség várta, valamint az épület szobáit is meg lehetett tekinteni. A Kemence Melege, komplex lakhatási program Komáromban projekt keretében alapszolgáltató intézmény is létesül, amely a Száva utcában kapott helyet. Ezen a helyszínen is már több bejárást is szerveztek az érdeklődőknek, akik megtekinthették az ingatlant és feltehették kérdéseiket is.