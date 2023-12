Tovább építik

Michl József Tata polgármestere elmondta, hogy az Által-éri kerékpárút megvalósulásával a városnak az lett a célja, hogy minden kistérségi települést el lehessen érni két keréken is. Ezek nagy része már megvalósult, hiszen nemrég adták át a baji, és a dunaalmási szakaszt, illetve az agostyáni kerékpárútat, amit a tervek szerint szeretnének Tardos, Tarján irányába is elvinni. De a Naszályra és a Kocsra vezető kerékpárút is szerepel a jövőbeni terveikben.