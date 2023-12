Papp Maya az egyesület vezetője, a gyerekek tánctanára a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nagyon izgatottak voltak, hiszen minden új volt és ismeretlen. Nem ismerték a helyszínt, kisebb volt a színpad mint amihez korábban szerencséjük volt, sok gyerek pedig életében először állt közönség elé táncolni.

– A település kis művelődési háza megtelt az érdeklődő közönséggel. Gyakorlatilag teltház előtt szerepelhettek a gyönyörű táncoslányaink. A nagyérdemű láthatott manókat, cilinderes kisasszonyokat, ördögfiókákat, hercegnőket és angyalkákat, boldog gyerekeket és cukorkát dobáló csínymanókat is – mondta a tánctanár.

Maya azt is elárulta, hogy színpadra léptek a legkisebb táncosaik is, ők mindössze három évesek, és összesen 14 újonnan tanult karácsonyi hangulatú koreográfiát és kettő jelenleg is aktív versenyszámot láthatott a közönség. Hozzátette, hogy egy nagyon szép, sikerekben gazdag évet zártak a karácsonyi műsorukkal.

– A 21 aktív versenyző gyermekünk közül többen Országos, Európa és Nemzetközi Bajnokságokon is a dobogó legfelső fokára állhattak az idei versenyszezonban. Mindamellett, hogy számos területi és minősítő versenyen indultak el ők is és a teljesen kezdő lelkes táncos gyermekeink is – tette hozzá a tanárnő.

A műsor sikerében a szülők is kivették a részüket: a színpad díszítésében a lelkes szülők is segítettek. A remek hangulatú műsor után pedig saját készítésű finomságokkal kedveskedtek egymásnak a közösségi ház előtérében.

Maya elárulta azt is, hogy jelenleg kicsit pihennek, erőt gyűjtenek az előttük álló tervezett kihívások teljesítéséhez. Január 8-tól folytatják a munkát, immár ősz óta négy szaktanárral. A jövő évi versenyzőikkel pedig még idén is dolgoznak, hiszen nekik nincsen megállás.