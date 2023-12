A bejáráson részt vett Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Bencsik János országgyűlési képviselő és Nagy Csaba polgármester. A kivitelező képviselőin kívül megtekintették a bölcsődét a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde munkatársai is, amelynek telephelyeként nyit majd meg a gyermekóvó. Utóbbira, vagyis a nyitásra február elejéig kell várni, amikor is várhatóan már gyermekzsivaj tölti be a helyiségeket.

– A projektet ebben a hónapban lezárjuk és hamarosan megkapjuk a működési engedélyt is – mondta el Nagy Csaba polgármester.

Az aszfaltozott úton Tatabánya-Kertváros felől megközelíthető Baromállás dűlőben eddig nem volt bölcsődei szolgáltatás, pedig az itt élő lakosság részéről egyre nagyobb rá az igény.