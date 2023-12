Az advent Tardoson is tradicionális rendezvényekkel telik. Immár negyedik évébe lépett az ablakkeresés, melyet a plébánia közössége, valamint az önkormányzat szervez, és szponzorál. Csabán Tibor, a település képviselője elmondta, hogy rejtvényeket kell megfejteni ahhoz, hogy megtalálják a sétálók az aktuális számot. Gyerekek és felnőttek egyaránt felkerekednek esténként. A karácsonyi vásárnak is nagy sikere volt, mindenki megtalálta a saját ízlésének tetsző ajándékokat.

Igazi kincsek az itt beszerezhető portékák

– Idén is mondanak meséket a vállalkozó szellemű tardosiak, melyeket a község közösségi oldalán esténként világszerte bárki megtekinthet. December 16-án, szombaton a falukarácsonyra várja az önkormányzat a falu apraját-nagyját. Az óvodások, iskolások műsora mellett, a Szabad Ötletek Színháza „Krampusz Karácsonya” című interaktív mese-musical előadását láthatja a nagyérdemű. December 24-én lesz az ablakkeresés és a koszorú-szépségverseny eredményhirdetése. A két ünnep között pedig közösségi sétára hívják a szervezők a tardosiakat. A társaság végigsétál a számozott ablakok útvonalán – sorolta az ünnepi programokat a képviselő.

Az öszetartó közösség szívesen készül együtt az ünnepre

Négy év után ismét lesz Szilveszteri bál a művelődési házban. A várakozás időszakának hagyományos programjai mellett további események is színesítik a palettát a Gerecse völgyében. Tardoson, évtizedekkel ezelőtt sokan töltötték a téli estéket sakkozással az akkori közösségi terekben.

Csabán Tibor úgy gondolta, hogy itt az ideje feléleszteni a hagyományokat: minden második péntek délután birtokba veszik a közösségi házat, és helyet kapnak a társasjátékot kedvelők is. A társasjátéknál a hölgyek, míg a sakknál az urak vannak többen, de vannak átfedések is. Remélik, hogy a hosszabbodó téli estékkel együtt nő a játékos kedvű gyerekek és felnőttek száma is.