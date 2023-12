Járt a szőnyi óvodában és bölcsődében, valamint a Hősök terén is találkozott a gyerekekkel, majd a művelődési házba is bekukkantott. Volt a máltai intézmény nappali ellátottjainál, Molajban, ahol a tűzoltókhoz is bekopogtatott. Végül a monostori nyugdíjas klub adventi programján is részt vett. Minden helyszínen nagy örömmel fogadták, dalokkal, versekkel is készültek neki, az óvodásoktól pedig rengeteg rajzot is kapott a Mikulás.