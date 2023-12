Sokan kilátogattak az év utolsó napjának délelőttjén a tatai Öreg-tó partjára, hogy az elmúlt évek hagyománya szerint egy tókörrel mozogják le az ünnepek alatt elfogyasztott bejgliket. A tatai önkormányzat és a KEM SZÖSZ Természetjáró Szövetség idén is megrendezte a hagyományos Szilveszteri Tófutást, immár 40. alkalommal.

Tompa Andor, tatai sportreferens a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a tókört összesen 415 futó teljesítette, illetve a gyerekeknek szervezett 2 kilométeres és 500 méteres távon, az úgynevezett csokifutáson pedig közel 50 gyerek indult.

A hagyományokhoz híven most is sokan bújtak jelmezbe: a futók között feltűnt Shrek és Fiona, Süsü a sárkány és az angyal, illetve Óz birodalmából Dorothy, a Bádogember, de még a Madárijesztő is rajthoz állt. A leggyorsabb férfi futó az idén Szabó Benjamin lett, míg a női kategóriában Nagy Nóra ért először célba.