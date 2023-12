Romos épületet varázsoltak újjá

Az említett beruházással gyakorlatilag régi álma valósult meg az önkormányzatnak, hiszen a község vezetése egy évtizede tervezte már a rendelő épületének korszerűsítését. Június 8-án adták át a munkaterületet, a kivitelező kellő precizitással és hozzáállással újította fel a kifejezetten romos állapotú ingatlant. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a fenntartási költségek is jelentősen csökkenhetnek. Az ünnepségen a szalagátvágást követően a jelenlévők megtekintették a megújult rendelőt, valamint a hozzá tartozó szolgálati lakást is. A projekt teljes összege a többlettámogatásokkal együtt mintegy 115 millió forint volt, melynek keretében egyébként eszközbeszerzés is megvalósul.