Michelin-csillagos éttermek között a tatai dandár konyhájának kínálatát is megkóstolhatták az érdeklődők Tatán, a szeptemberben tartott gasztronómiai fesztiválon. A tatai dandár tavaly vett részt először a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület (SVÉT) gasztro-fesztiválján. Már akkor is hatalmas sikert értek el. Idén 1500 adag, háromfogásos menüt készítettek a katonák az esemény két napja alatt, amivel a rangos második helyet szerezték meg. Az alakulat gasztro-pontját megtekintette az esemény fővédnöke, Lévai Anikó asszony is.