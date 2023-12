Az egyiptomi Dahabtól nem messze, a Vörös-tengerben egy barlangszerű, több mint 100 méter lyuk található. A terület zátonyai, különleges élővilága és egyedi geológiája miatt igen népszerű a búvárok körében, a mélyedés ugyanakkor rendkívül veszélyes. A helyszínen az évek során rengetegen vesztették életüket merülés közben, a lyukra gyakran hivatkoznak búvártemetőként. A környéken hivatalosan 40 halálesetet regisztráltak, de a tényleges szám valószínűleg a 200-at is megközelíti. A barlangrendszer bejáratánál táblák emlékeztetnek az itt elhunytakra.

A Kék lyukat, vagyis a Blue Hole-t győzte le Zsuga Miklós. A 49 éves versenyző három versenynap alatt, három kategóriában, három magyar mélységi rekordot állított fel a Cmas rendszerben. Monofinban 72 méterrel, szabadlehúzásban 74 méterrel, páros uszonyban pedig 66 méterrel sikerült felállítani a rekordot. Miklós tíz évvel ezelőtt kezdett búvárkodni, többször merült a lakóhelyéhez közeli bányatavakban, például Mindszentpusztán. Három éve komolyabb vizekre „evezett”, és először merült Miklós versenyen.

– Ezekkel az eredményekkel a verseny összesített ranglistáján Magyarországot és jómagamat sikerült a 4. helyre helyeznem a 19 ország, valamint a 28 (férfi) induló közül – árulta el lapunk érdeklődésére az oroszlányi versenyző, aki nem „evezett” ismeretlen vizekre. Két és fél évvel korábban indult először ezen az egyiptomi megmérettetésen, akkor is nagyon szép teljesítménnyel vette az akadályokat.

– Már nagyon vártam, kíváncsi voltam hogy most milyen érzés lesz újra itt versenyezni és arra, hogy milyen élményekkel gazdagodom majd. Mondhatom, hogy felülmúlta a várakozásaimat, mert frenetikus volt ennek az egésznek a varázsa! Talán mert évek óta itt edzem, talán mert kivétel nélkül ismerem a többi sportolót. Imádtam minden pillanatát – mondta Miklós, aki mivel 3 versenyszámban is indult, mindegyikre külön kellett készülnie, ez pedig megnehezítette az amúgy sem zökkenőmentes felkészülést.

A felkészülés nem volt zökkenőmentes, de végül hatalmas siker koronázta Miklós fáradozását

Forrás: Facebook/Zsuga Miklós

– Több váratlan dolog is közbejött az edzések alatt, ami több napos megállásra kényszerített. Közte egy vírus is, amit nagyjából 2 héttel a verseny előtt sikerült összeszednem, és ami nagyon legyengített. A saját elvárásaimhoz képest egy kicsit alul teljesítettem, de panaszra nincs okom – zárta szavait Miklós, aki szerint sokkal jobb és élvezetesebb, egy sekélyebb, de pozitív merülés, mint egy rosszul kivitelezett mélyebb, és pontosan tudja azt is, hogy minden egyes merüléssel egyre közelebb kerül a céljához.