Az Útinform hajnal öt órási tájékoztatása szerint hazánk északi vármegyéiben, a Duna vonalában, az Alföld nagy részén, és Nyugat-Dunántúl egyes részein elállt az eső, mindenhol máshol csapadékos az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és a mellékutak burkolata vizes, nedves, az északi vármegyékben néhol felszáradóban van. Sokfelé sűrű köd nehezíti a közlekedést. Pápa és Csorna térségében a legrosszabbak a látási körülmények, a látótávolság 100 méter alá csökkent. Nógrád, Veszprém vármegyében, illetve Szentendre , Komárom környékén, 100-300 méter közötti a belátható út hossza.

Többnyire szélcsendes az idő vagy gyenge a légmozgás. Az országban +1 és +6 C fok között változik a hőmérséklet. A Magyar Közút emlékeztetett rá, hogy csütörtök éjfélig az ország nagy részén még számítani kell további esőre. Az északi, északnyugati országrész kivételével a napi csapadék mennyisége területi átlagban várhatóan meghaladja a 20 millimétert, míg az ország déli felén a 30-at is. Lokálisan 40 milliméter körüli csapadékösszeg sem kizárt. Hajnalra sokfelé elgyengül, csütörtök reggelre az ország döntő részén meg is szűnik a csapadék.

Hozzátették: az északnyugati, északi tájakon egyre többfelé képződik köd, hajnaltól, a reggeltől megélénkülő északnyugati szél hatására javulnak a látási viszonyok, viszont főként a Duna-Tisza közének északi részén tartósabban párás, ködös maradhat az idő.