December 3-án, vasárnap kezdetét veszi a VIII. Oroszlányi Adventi Kulturális Programsorozat is. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban 14.30 órakor a Fénnyel Festők Fotóklubjának kiállítását nyitját meg, majd kezdődik a XXXII. Adventi Népdalköri Találkozó. Az adventi gyertyagyújtás után fellép a szabadtéri színpadon az oroszlányi Evangélikus Kórus, a DanceReform Showwtánc Egyesület, majd az All Comes Back formáció. Tatán is kezdődnek az adventi, ünnepi programok. Az Építők parkjánál hangulatos kis adventi vásárt rendeznek be például kézműves termékekkel, finom ételekkel, forró italokkal, 3-án és 10-én pedig a Mikulással is találkozhatnak a gyerekek.