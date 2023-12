December 25-én Esztergomnál a Duna vízszintje hasonlóan a budapestihez óráról-órára emelkedik, a belvárosnál lévő Prímás-szigetnél a part teteje közelében van már a folyó vize, miként a Nagy-Dunánál is. Az áradás a Kis- és Nagy-Dunán is a különböző hajó- és csónakkikötő pontonok szokatlan pozícióját hozta el, ahogy a felgyorsult folyóban a partra sodródó nagyméretű hordalékfák bizonyos tömegét is. A vizugy.hu oldalon található 24 órás aktuális vízszint-jelentésből kiderül, hogy például Budapestnél december 24-én éjfél után még 548 centiméter volt a folyó magassága, délben már 588 centiméternél tartott.

December 25-én, hétfőn hajnalban érte el Esztergomban a Duna az 500 centiméteres vízállást, ezáltal elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint lépett életbe. A Prímás-szigeten, a Szalma csárda és a kemping között található egy áteresz, melyen keresztül alapesetben a szigetről tudják elvezetni a csapadékvizet a folyóba. Karácsony első napján az önkormányzat megelőző jelleggel árvízvédelmi tevékenységet folytatott az árvíz ellen. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) szakembereinek segítségével lezárták az átereszt, ami azért is fontos, mert így nem tudja az átjárón keresztül elönteni a Duna a sziget mélyebb részeit. A közelben található Rugby Club Hostelnél már délelőtt is közel volt a víz az úttesthez, várhatóan délután kora este már.

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A forgalmat már reggel sem engedték rá a Nagy Duna sétányra, jelenleg a Lőrinc utcán keresztül lehet eljutni a Prímás-szigetre és ráhajtani a Mária Valéria hídra.