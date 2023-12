Hozzátették: a problémák kezelésére tíz éve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával indult a BikeSafe kerékpár-regisztrációs rendszer, amelyben ma már több mint 130 ezer bicikli található. A közlemény szerint már nemcsak kerékpárokat, hanem rollereket és más, rendszámmal nem rendelkező kétkerekű járműveket, mikromobilitási eszközöket is fogad az adatbázis. A tulajdonosok egyszeri díj ellenében, postai úton megkapják a járművek névre szóló fényképes plasztik törzskönyvét és biztonsági matricáját, amelyhez egyéves balesetbiztosítás is tartozik. Hangsúlyozták: az Országos Rendőr-főkapitányság is a BikeSafe mellett kötelezte el magát, így a rendszer nemcsak online, hanem a rendőrség közreműködésével, valamennyi rendőr-főkapitányságon elérhető.

Mint arról már beszámoltunk, a szolgáltatás nagy népszerűségnek örvend vármegyénkben is, Esztergomban például tavaly BikeSafe szervizpontot is átadtak a Szentgyörgymező városrészben. Hernádi Ádám polgármester hangsúlyozta: arra törekednek, hogy a kerékpárosok Tát és Visegrád felől biztonságosan érkezhessenek meg Esztergomba.