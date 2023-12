Eső, hótakaró, vetések…

Az elmúlt egy-két hét során több hullámban újabb nagy mennyiségű csapadék, részben hó, esett hazánkban és vármegyénkben is. Sokfelé van jelentős hótakaró, és itt-ott egyre nő a belvízzel sújtott területek nagysága. Miközben a folytatás is hoz csapadékot. Szűkebb hazánkban december elején – gyakorlatilag öt nap leforgása alatt – 24 és 36 milliméter közötti csapadékot mértek különböző halmazállapotokban. A hó pedig jótékony paplannal terítette be a határt, a fagyok elől is védve a kelő kalászosokat. A jelenlegi hóréteg azonban lassan kopni fog, a mi vármegyénkben, illetve tőlünk nyugatra el is olvad, csak északon, északkeleten maradhat belőle nyomokban. Így a fagyzugos helyeken van miért aggódniuk a gazdáknak.