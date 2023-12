Az advent időszak, a várakozás és a sok-sok program mellett az adományozásról is szól. Csabán Tibor, Tardos képviselője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az elmúlt tíz évben hagyománnyá vált Tardoson a rászorulók megajándékozása. Tardos Község Önkormányzata és a Tardosi Faluvédő Egyesület idén is folytatta a tradíciót. Idén 30 tardosi család kapott csomagot. Korábban, jellemzően a karácsony előtti héten, a plébánián kapták meg az érintettek a csomagokat, de idén, december 15-én az egyesület és az önkormányzat munkatársai szállították házhoz a meglepetést.

- Amellett, hogy mindenki örömmel, hálásan, esetleg meglepetten fogadja az ajándékokat, a község nyilvános közösségi oldalán megjelenő reagálásokból is az derül ki, hogy szükség van az ilyen és ehhez hasonló akciókra. Csabán Béla a község polgármestere és Nagy Lajos az egyesület elnöke egyetértett abban, hogy amíg erre a tevékenységre szükség van és ők is bírják, addig támogatni fogják a rászorulókat - tette hozzá a képviselő. Az ajándékozásban résztvevők azt is elmondták, hogy a legnagyobb fizetség ezért a munkáért az az, amikor látják a meghatott, hálás arcokat.

A pénteki kézzelfogható támogatás után, szombaton a kultúráé volt a főszerep. 2019 után ismét falukarácsony volt a művelődési házban. Egy klasszikussal, Ady Endre: Karácsonyi rege című versével indult az ünnepség, melyet Bőcsi Ivett szavalt el. Csabán Béla ünnepi jókívánságai után következtek a főszereplők. Előbb az óvodások, majd az iskolások kétnyelvű karácsonyi műsora ragadtatta vastapsra a nézőket. A helyi tehetségek után a profik léptek a világot jelentő deszkákra. A Szabad Ötletek Színháza előadásában, a „Krampusz Karácsonya” című interaktív mese-musicalt láthatta a nagyérdemű. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a játékban. Az előadás KEMKSZR támogatásával jött létre. A színdarab után forró teával, virslivel és mézeskaláccsal vendégelte meg az önkormányzat a tardosiakat.

A plébánia közössége által szervezett „Adventi programsorozat” vasárnap délután a „Király született” című zenés betlehemes játékkal zárult a templomban. A darab előadói Tardos minden korosztályát képviselték. A templomban telt házzal indult és vastapssal zárult a klasszikus történet. A rendezvény - a templom előtt - a 3. gyertya meggyújtásával és szeretetvendégséggel fejeződött be.