Az első adventi vasárnapon a Szent János parkban gyűltek össze a falubeliek, ahol Rajk János plébános megáldotta az adventi koszorút, majd meggyújtotta az első gyertyát. Ezt követően a Gete utcai, illetve a Kossuth Lajos utcai óvodába járó gyermekek is előadták műsorukat. Fellépett továbbá a helyi Dimenzió Tánc- és Mazsorett Csoport is, majd a jelenlévők nagy izgalommal és énekszóval várták a mikulást, aki meg is érkezett a parkba.

Kolonics Péterné, Csolnok polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat jóvoltából 270 darab mikuláscsomag készült el. A színpadon helyet foglaló Mikulás egyesével odaadta az ajándékokat a tíz éven aluli gyermekeknek.