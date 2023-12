A társadalom a menstruációt egyfajta misztériumként kezeli. A férfiak többsége semmit sem tud róla, a nőknek pedig nem illik erről beszélni. A betéteket, egyéb felszereléseket dugdossuk, és a nők hatalmas hányadát érintő fájdalmat is illik csendben viselni. Az, hogy az erős fájdalom hátterében komoly egészségügyi probléma is állhat, az jó eséllyel ki sem derül időben, tekintve, hogy már a magánorvosokhoz is heteket kell sorban állni. Arról nem is beszélve, hogy a nőgyógyászati megbetegedések kezelési lehetőségeivel az orvostudomány igencsak el van maradva.

Ha ez nem lenne elég, a menstruációs szegénység szintén hatalmas probléma. Már egy viszonylag jó körülmények között élő nőnek sem egyszerű beszereznie a betétet, vagy éppen tampont, hiszen ezek ára is az egekbe szökött. Akik pedig nélkülöznek, azoknak esélyük sincs megvenni ezeket a termékeket. Időről időre felmerül, hogy ingyenesen kellene biztosítani ezeket a nőknek, azonban egyes férfiak hangosan ellenzik az ötletet, mondván, akkor nekik meg a zsebkendő legyen ingyen. Milyen remek érv! Kár, hogy egyetlen férfi sem használ betétet, így olyasmi ingyenessé tételét sajnálják a nőktől, amire ők nem is költenek...